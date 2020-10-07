Франция и ФРГ предложат ЕС ввести санкции из-за ситуации с Навальным

Короткая ссылка
Франция и Германия направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран.
Франция и ФРГ предложат ЕС ввести санкции из-за ситуации с Навальным
  • © Annette Riedl/dpa
  • globallookpress.com

«Франция и Германия неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства этого преступления и на тех, кто его совершил. Россия пока не предоставила убедительных объяснений», — говорится в заявлении.

Как добавили ведомства, в этом контексте «нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме как причастности и ответственности России».

«Франция и Германия сделают необходимые выводы и внесут предложения о дополнительных санкциях своим европейским партнёрам. Предложения будут нацелены на людей, которые в силу своей официальной роли считаются ответственными за это преступление и за нарушение международных правовых норм», — сообщили в МИД двух стран.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что если Россия не даст разъяснений по ситуации с Алексеем Навальным, то против российских ответственных лиц будут введены адресные санкции.

Как заявили в ОЗХО, её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ.

Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

Российский МИД отметил, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещал предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить