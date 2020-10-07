МИД ФРГ пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным
- РИА Новости
«Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны», — написал министр в Twitter.
По его словам, Германия обсудит с партнёрами в Евросоюзе и ОЗХО общую реакцию на инцидент.
Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.
ЕС в ходе саммита 15—16 октября планирует выработать ответ по ситуации с учётом публикации.
Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».