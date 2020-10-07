МИД ФРГ пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным

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Если Россия не даст разъяснений по ситуации с Алексеем Навальным, то против российских ответственных лиц будут введены адресные санкции, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
МИД ФРГ пригрозил России санкциями из-за ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Если Россия не даст разъяснений по инциденту с Навальным и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны», — написал министр в Twitter.

По его словам, Германия обсудит с партнёрами в Евросоюзе и ОЗХО общую реакцию на инцидент.

Ранее ОЗХО заявила, что её эксперты подтвердили наличие в образцах мочи и крови Навального отравляющих веществ. Согласно докладу, в его организме нашли вещество, аналогичное по характеристикам «Новичку», но не значившееся в списках запрещённых химикатов.

ЕС в ходе саммита 15—16 октября планирует выработать ответ по ситуации с учётом публикации.

Российское дипломатическое ведомство отметило, что история продолжилась по заранее спланированному сценарию, и пообещало предоставить хронологию «закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля».

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