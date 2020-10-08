Сотрудники МВД опросили 230 человек по ситуации с Навальным

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Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что опрошены более 230 человек, которые контактировали с Алексеем Навальным в Томске, и свидетели его маршрута передвижения.
Сотрудники МВД опросили 230 человек по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«На сегодняшний день для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, были опрошены более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения», — заявили в МВД.

Также транспортная полиция проводит дополнительные проверочные мероприятия в связи с появлением в СМИ разных видео, комментариев и интервью с мнениями о произошедшем с Навальным.

Кроме того, сотрудники МВД собираются опросить Марию Певчих, сопровождавшую Навального в Томске.

По данным следствия, 22 августа Певчих вылетела в ФРГ.

Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее он был доставлен на лечение в Германию.

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