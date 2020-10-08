МВД намерено опросить сопровождавшую Навального в Томске Певчих

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Сотрудники МВД собираются опросить Марию Певчих, сопровождавшую Алексея Навального в Томске. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
МВД намерено опросить сопровождавшую Навального в Томске Певчих
  • РИА Новости

«Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК)*, о чём неоднократно заявлялось в СМИ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для следствия общение с ней представляет большой интерес.

Ранее источник RT рассказал, что Певчих, которую называют начальницей отдела расследований ФБК, никогда официально там не работала.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.

По данным следствия, 22 августа сопровождавшая его в поездке Певчих вылетела в ФРГ.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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