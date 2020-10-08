МВД намерено опросить сопровождавшую Навального в Томске Певчих
- РИА Новости
«Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК)*, о чём неоднократно заявлялось в СМИ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, для следствия общение с ней представляет большой интерес.
Ранее источник RT рассказал, что Певчих, которую называют начальницей отдела расследований ФБК, никогда официально там не работала.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.
По данным следствия, 22 августа сопровождавшая его в поездке Певчих вылетела в ФРГ.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.