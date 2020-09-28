Источник: Мария Певчих никогда официально не работала в ФБК

Соратница Алексея Навального Мария Певчих, которую называют начальницей отдела расследований ФБК, никогда официально не работала в Фонде борьбы с коррупцией*. Об этом RT сообщил источник в государственных органах, занимающийся учётом всех работающих граждан.

О том, что Певчих — начальница отдела расследований ФБК, в частности, заявила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш в Twitter.

О своей работе в ФБК рассказывала и сама Певчих.

«Когда я в Москве, я хожу каждый день на работу в офис... У меня есть карточка, на которой написаны мои имя и фамилия, я её каждый день прикладываю к турникету и прохожу через него, — говорила Певчих в интервью BBC. — Поэтому тот факт, что я как-то связана с ФБК, являлся секретом только для очень широкой публики».

При этом у государственных органов России, ответственных за учёт сведений о трудоустроенных лицах, нет данных о том, что Певчих хотя бы один день проработала в штате фонда.

В государственной базе данных вообще нет ни одной записи об официальном трудоустройстве Певчих после 2013 года, сообщил источник RT. Это может означать, что она либо не работала в России, либо ни одна организация после 2013 года не брала её в штат. Отметим, что как юрлицо ФБК был зарегистрирован только в 2013 году.

В России она работала всего в двух организациях, по данным источника RT. Карьера Марии Певчих началась в 2006 году с трудоустройства в кафе «Кулинар» в Геленджике, свидетельствует он.

По данным базы бизнес-информации Kartoteka.ru, одноимённым кафе в тот период управлял отец Марии Константин Певчих. Сейчас оно закрыто.

После 2006 года в карьере Певчих наступил трёхлетний перерыв.

«С 2009 по 2013 год она работала в одной из российских дочерних фирм табачной корпорации British American Tobacco», — добавил источник.

Ранее бывший юрист и экс-глава московского штаба Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов рассказал о сопровождавшей Алексея Навального в Томске Марии Певчих.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.