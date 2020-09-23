Экс-юрист ФБК рассказал о покинувшей Россию спутнице Навального в Томске

Бывший юрист и экс-глава московского штаба Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов рассказал RT о сопровождавшей Алексея Навального в Томске Марии Певчих.

«Мария Певчих отличалась от других сотрудников фонда. Она человек крайне закрытый. Большинство вообще не знали, чем она занимается. Она появлялась на работе нерегулярно, эпизодически», — сообщил Серуканов в беседе с RT.

Он отозвался о Певчих как о «человеке, который привозил какую-то информацию».

«Такой британский «аудитор» расследований Навального, — пояснил экс-юрист ФБК. — Я обратил внимание, что Навальный и Албуров (сотрудник отдела расследований ФБК. — RT) общались с ней как с равной, как с партнёром. Это было не общение начальников и подчинённой».

Серуканов отметил, что ни он сам, ни большинство сотрудников ФБК не знали, чем конкретно занималась Певчих в фонде.

Он также высказался о роли Певчих в истории с Навальным.

В частности, он прокомментировал сообщения о том, что именно она вывезла бутылки с водой, которые были в гостинице в Томске, где проживал Навальный.

«Выходит, она знала, какие вещи нужно собрать и вывезти, какие вещи могут оказаться уликами. Вместе с тем она осознавала, что, как только эти улики окажутся в Германии, российская сторона их никогда не сможет получить», — высказал своё мнение Серуканов.

Ранее управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что в рамках доследственной проверки по инциденту с Навальным были опрошены 200 человек.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.

По данным следствия, 22 августа сопровождавшая Навального в поездке в Томск Певчих вылетела в Германию.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.