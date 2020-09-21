В рамках проверки инцидента с Навальным опрошены около 200 человек

Около 200 человек были опрошены в рамках доследственной проверки по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошены около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолёте с ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

«В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки», — отмечается на сайте.

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.