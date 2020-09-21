В рамках проверки инцидента с Навальным опрошены около 200 человек
- РИА Новости
«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошены около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолёте с ним», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия.
«В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки», — отмечается на сайте.
Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию.