В рамках проверки инцидента с Навальным опрошены около 200 человек

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Около 200 человек были опрошены в рамках доследственной проверки по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В рамках проверки инцидента с Навальным опрошены около 200 человек
  • РИА Новости

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошены около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолёте с ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

«В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки», — отмечается на сайте.

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолёте по пути из Томска в Москву. Позднее его перевезли самолётом в Германию. 

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