В ФРГ высказались по поводу второго запроса России по Навальному

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Представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.
В ФРГ высказались по поводу второго запроса России по Навальному
  • РИА Новости

Как она заявила на брифинге в Берлине, запрос обрабатывается.

«Второй запрос обрабатывается, его проверяют», — цитирует её ТАСС.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

Как указывали в Генеральной прокуратуре, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.

Минюст Германии подтвердил получение запроса.

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