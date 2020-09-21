В ФРГ высказались по поводу второго запроса России по Навальному
- РИА Новости
Как она заявила на брифинге в Берлине, запрос обрабатывается.
«Второй запрос обрабатывается, его проверяют», — цитирует её ТАСС.
14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.
Как указывали в Генеральной прокуратуре, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.
Минюст Германии подтвердил получение запроса.