В ФРГ высказались по поводу второго запроса России по Навальному

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.

Как она заявила на брифинге в Берлине, запрос обрабатывается.

«Второй запрос обрабатывается, его проверяют», — цитирует её ТАСС.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

Как указывали в Генеральной прокуратуре, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.

Минюст Германии подтвердил получение запроса.