Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Навальному

Генеральная прокуратура России направила дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии по делу Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства, поступившем в распоряжение RT.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации 14 сентября 2020 года… передала в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолёта рейса Томск — Москва Навального», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ответ на запрос, направленный 27 августа, «пока не поступил».

Как сообщается, в новом запросе содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные партнёры в ситуации с Навальным перешли рамки разумного.

Министр отметил, что у России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по данному инциденту и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у ФРГ.

11 сентября в Генпрокуратуре Берлина заявили, что получили запрос об оказании юридической помощи России для получения информации о Навальном с его согласия.