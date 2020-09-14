Генпрокуратура России направила Германии новый запрос по Навальному
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- РИА Новости
«Генеральная прокуратура Российской Федерации 14 сентября 2020 года… передала в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолёта рейса Томск — Москва Навального», — говорится в сообщении.
Там отметили, что ответ на запрос, направленный 27 августа, «пока не поступил».
Как сообщается, в новом запросе содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования Навального.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные партнёры в ситуации с Навальным перешли рамки разумного.
Министр отметил, что у России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по данному инциденту и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у ФРГ.
11 сентября в Генпрокуратуре Берлина заявили, что получили запрос об оказании юридической помощи России для получения информации о Навальном с его согласия.