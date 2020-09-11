Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Короткая ссылка
Генпрокуратура Берлина получила запрос об оказании юридической помощи России для получения информации об Алексее Навальном с его согласия. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
  • Reuters

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.

Там отметили, что другая информация по данному вопроса пока недоступна.

4 сентября в Минюсте Германии сообщили, что запрос из России по делу Навального был передан прокуратуре Берлина

В Кремле 11 сентября допустили, что в Германию могут быть направлены новые запросы российских правоохранительных органов касательно ситуации вокруг Навального.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить