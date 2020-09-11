Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Генпрокуратура Берлина получила запрос об оказании юридической помощи России для получения информации об Алексее Навальном с его согласия. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.

Там отметили, что другая информация по данному вопроса пока недоступна.

Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe für das russische Rechtshilfeersuchen durchzuführen und dazu Auskünfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny – vorbehaltlich dessen Zustimmung – einzuholen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich https://t.co/0my9vZ2tyH — GenStA Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020

4 сентября в Минюсте Германии сообщили, что запрос из России по делу Навального был передан прокуратуре Берлина.

В Кремле 11 сентября допустили, что в Германию могут быть направлены новые запросы российских правоохранительных органов касательно ситуации вокруг Навального.