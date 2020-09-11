В Кремле не исключили новых запросов в ФРГ по ситуации с Навальным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают новых запросов российских правоохранительных органов в Германию касательно ситуации вокруг Алексея Навального.
В Кремле не исключили новых запросов в ФРГ по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости

По его словам, российская сторона ожидает ответа Германии на запрос касательно данной ситуации.

«Не исключаем, что будут и дополнительные запросы по линии других правоохранительных ведомств, которые выполняют действия в рамках доследственной проверки», — сказал он.

Как добавил Песков, Москва заявляла неоднократно, что проверки и расследование ситуации с Навальным осуществляются в рамках «процедуры, которая на юридическом языке называется «доследственная проверка».

«Конечно, нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать», — добавил он. 

Ранее сообщалось, что МВД готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие следователей органов внутренних дел России в следственных действиях на территории ФРГ по ситуации с Навальным.

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