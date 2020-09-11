В Госдуме и бундестаге потребовали независимой диагностики Навального

Парламентские группы по связям России и Германии в бундестаге и Государственной думе потребовали провести независимую диагностику Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление, подписанное председателями российской и немецкой группы Павлом Завальным и Робби Шлундом.

Стороны пожелали Навальному скорейшего выздоровления и выразили надежду, что он полностью поправится.

«Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков», — заявили парламентарии.

Ранее сообщалось, что МВД готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие следователей органов внутренних дел России в следственных действиях на территории ФРГ по ситуации с Навальным.