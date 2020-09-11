В Госдуме и бундестаге потребовали независимой диагностики Навального

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Парламентские группы по связям России и Германии в бундестаге и Государственной думе потребовали провести независимую диагностику Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов.
В Госдуме и бундестаге потребовали независимой диагностики Навального
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление, подписанное председателями российской и немецкой группы Павлом Завальным и Робби Шлундом.

Стороны пожелали Навальному скорейшего выздоровления и выразили надежду, что он полностью поправится.

«Мы считаем принципиально важным и требуем независимого выяснения состояния его здоровья с участием немецких, российских и независимых криминалистов и медиков», — заявили парламентарии. 

Ранее сообщалось, что МВД готовит дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие следователей органов внутренних дел России в следственных действиях на территории ФРГ по ситуации с Навальным.

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