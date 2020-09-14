Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»

Западные партнёры России в ситуации с Алексеем Навальным перешли «все приличия» и рамки разумного. Об этом в интервью RTVI заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«По Навальному, мне кажется, наши западные партнёры просто перешли все приличия, все рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят: «Вы что, не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите?» — сказал Лавров.

Как подчеркнул министр, у России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Навальным.

«У нас есть свои законы, и согласно этим законам мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определённые процедуры. И соблюдению этих процедур была посвящена проводимая сейчас и начавшаяся сразу после этого инцидента доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела», — добавил глава МИД.

По его словам, все «зациклены на уголовном деле».

«Если бы мы завели уголовное дело, но для этого пока у нас нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны», — подчеркнул он.

Фрагмент интервью министра размещён на сайте МИД России.

Ранее Лавров отмечал, что у России накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, направляемым властям ФРГ по ситуации вокруг Навального.