Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным «перешёл все приличия»
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- РИА Новости
«По Навальному, мне кажется, наши западные партнёры просто перешли все приличия, все рамки разумного. По сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят: «Вы что, не верите немецким специалистам бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите?» — сказал Лавров.
Как подчеркнул министр, у России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с Навальным.
«У нас есть свои законы, и согласно этим законам мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определённые процедуры. И соблюдению этих процедур была посвящена проводимая сейчас и начавшаяся сразу после этого инцидента доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела», — добавил глава МИД.
По его словам, все «зациклены на уголовном деле».
«Если бы мы завели уголовное дело, но для этого пока у нас нет законных оснований, и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны», — подчеркнул он.
Фрагмент интервью министра размещён на сайте МИД России.
Ранее Лавров отмечал, что у России накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, направляемым властям ФРГ по ситуации вокруг Навального.