Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

Короткая ссылка
У Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, которые направляются немецким властям по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается ситуации вокруг Навального в целом. У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы отправляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением», — сказал министр во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Лавров подчеркнул, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели.

Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин «блефует» в ситуации с Навальным. Она заявляла, что Москва ожидает от ФРГ предоставления всех имеющихся данных.

В Москве также заявили, что отсутствие информации от Германии не позволяет задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего с Навальным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить