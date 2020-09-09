Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Навальному

У Москвы накопилось много вопросов к Берлину в связи с неподобающим отношением к запросам, которые направляются немецким властям по ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается ситуации вокруг Навального в целом. У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы отправляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением», — сказал министр во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Лавров подчеркнул, что Германия не отвечала на запросы российской стороны больше недели.

Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин «блефует» в ситуации с Навальным. Она заявляла, что Москва ожидает от ФРГ предоставления всех имеющихся данных.

В Москве также заявили, что отсутствие информации от Германии не позволяет задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего с Навальным.