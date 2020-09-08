Захарова заявила, что «Берлин блефует» в ситуации с Навальным

Берлин блефует, обслуживая «грязную политическую возню», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального.

По её словам, российская сторона ожидает от Германии предоставления всех имеющихся данных, в том числе результатов лабораторных исследований бундесвера.

«Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера, отвечая на запрос RT, отметили, что «удалось неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества группы «Новичок» в образцах Навального.

Там заявили, что по соображениям секретности не могут предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей.

«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией «Портон-Даун», а также болгарскими учреждениями», — заявила представитель МИД.

Она отметила, что одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая на вопрос о «причастности российского государства», заявил, что «есть много свидетельств этого».

Ранее Захарова заявила об отсутствии единого источника информации в Германии по ситуации с Навальным.

Дипломат призвала Берлин выбрать спикера среди экспертов или медиков для комментариев.