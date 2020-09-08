Захарова заявила, что «Берлин блефует» в ситуации с Навальным

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Берлин блефует, обслуживая «грязную политическую возню», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального.
Захарова заявила, что «Берлин блефует» в ситуации с Навальным
  • РИА Новости

По её словам, российская сторона ожидает от Германии предоставления всех имеющихся данных, в том числе результатов лабораторных исследований бундесвера.

«Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера, отвечая на запрос RT, отметили, что «удалось неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества группы «Новичок» в образцах Навального.

Там заявили, что по соображениям секретности не могут предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей. 

«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией «Портон-Даун», а также болгарскими учреждениями», — заявила представитель МИД.

Она отметила, что одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая на вопрос о «причастности российского государства», заявил, что «есть много свидетельств этого». 

Ранее Захарова заявила об отсутствии единого источника информации в Германии по ситуации с Навальным.

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