В бундесвере ответили на запрос о ситуации с Навальным

В Институте фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации по ситуации вокруг Алексея Навального.

В учреждении отметили, что, как ранее заявляли в правительстве ФРГ, институту «удалось неоспоримо доказать присутствие боевого отравляющего вещества так называемой группы «Новичок» в биомедицинских образцах господина Навального».

«Тем не менее по соображениям секретности мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей. Поэтому в данном конкретном случае я вынужден надеяться на ваше понимание того, что ни интервью с сотрудниками Института фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии, ни записи визуального материала изнутри института невозможны», — сказали там.

Ранее в клинике «Шарите», где находится Навальный, сообщили об улучшении состояния его здоровья. Кроме того, рассказали, что специалисты вывели Навального из искусственной комы.

2 сентября в ФРГ заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.