Врачи вывели Навального из искусственной комы
- AFP
- © Odd ANDERSEN
«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в «Шарите», улучшилось», — говорится в сообщении.
Как отмечается, пациента вывели из искусственной комы, а также постепенно отключают от искусственной вентиляции лёгких.
В настоящее время Навальный реагирует на обращения к нему.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Как отмечали в Кремле, отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.
Der Spiegel писал, что немецкие специалисты обнаружили следы вещества в крови, моче и на коже Навального, а также на взятой им с собой в дорогу бутылке.