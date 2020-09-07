Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы. Об этом говорится в заявлении клиники, поступившем в распоряжение RT.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в «Шарите», улучшилось», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пациента вывели из искусственной комы, а также постепенно отключают от искусственной вентиляции лёгких.

В настоящее время Навальный реагирует на обращения к нему.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Как отмечали в Кремле, отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

Der Spiegel писал, что немецкие специалисты обнаружили следы вещества в крови, моче и на коже Навального, а также на взятой им с собой в дорогу бутылке.