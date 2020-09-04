Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального

Немецкие специалисты нашли следы отравляющего вещества не только в крови, моче и на коже Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке, пишет Der Spiegel.

По данным издания, эта информация была озвучена врачом Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства.

«Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он взял с собой в поездку», — говорится в материале.

При этом отмечается, что Навальный якобы выпил из неё, когда уже был «отравлен», оставив на ней следы яда.

Как утверждает журнал, бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле подчёркивали, что отравляющих веществ в его организме до вывоза в ФРГ выявлено не было.