Spiegel сообщил о следах отравляющего вещества на бутылке Навального
По данным издания, эта информация была озвучена врачом Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера на совещании правительства.
«Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он взял с собой в поездку», — говорится в материале.
При этом отмечается, что Навальный якобы выпил из неё, когда уже был «отравлен», оставив на ней следы яда.
Как утверждает журнал, бутылку немецким военным врачам передали родственники Навального.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
В Кремле подчёркивали, что отравляющих веществ в его организме до вывоза в ФРГ выявлено не было.