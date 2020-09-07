Захарова призвала ФРГ выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии единого источника информации в Германии по ситуации с Алексеем Навальным и призвала ФРГ выбрать спикера среди экспертов или медиков для комментариев.

В ходе эфира на YouTube-канале «Соловьёв Live» Захарова отметила, что медики и правоохранительные органы Германии не дают официальных комментариев по ситуации вокруг Навального и они «выведены из этой игры».

«Очевидно одно — это всё вращается в политической сфере... Вы посмотрите... как за верёвочки поддергивают различных спикеров различных направлений. То есть нет единого «окна», если можно так сказать, получения официальной информации. То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это правительство, то это другие политические фигуры», — заявила она.

Захарова также обратила внимание на «одинаковые, как под копирку», заявления стран НАТО и ЕС по ситуации с Навальным.

«Мне кажется, сейчас у германской стороны есть действительно реальные поводы для публикации комментариев... Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, лаборатории, химика, биолога — одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который будет каждый день выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные, формулы», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее в берлинской клинике «Шарите» сообщили, что Навального вывели из искусственной комы.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах, взятых у Навального, химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

Россия, в свою очередь, призвала власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Навальным.