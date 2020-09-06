Захарова не исключила «двойную игру» Берлина в ситуации с Навальным

Не отвечая на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, Германия тормозит процесс расследования, к которому призывает, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрократуры России. Он был передан ещё 27 августа», — отметила она.

Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет, подчеркнула Захарова, приведя в пример тот факт, что управление юстиции Берлина, которое отвечает за рассмотрение вопросов оказания правовой помощи, «только в пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры России».

«Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете? Её очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только «изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами» — говорится в сообщении дипломата.

Она подчеркнула, что не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкая сторона в «ближайшие дни» ожидает от России действий в связи с ситуацией вокруг Навального. Как сообщали Генпрокуратуре, ведомство попросило предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

5 сентября стало известно, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.