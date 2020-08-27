ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
- РИА Новости
В Генпрокуратуре сообщили, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным.
Кроме того, Генпрокуратура выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.
Как заявили в ведомстве, свидетельств о преступных действиях, совершённых в отношении Навального, пока нет.
«Несмотря на начатую ещё 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — сказал Иванов.
24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество пока не известно.
В Кремле, комментируя произошедшее, отметили, что выступают против приклеивания ярлыков в данной ситуации.
Там подчёркивали, что заинтересованы не меньше других в выяснении причин случившегося.