Российские врачи предложили коллегам из ФРГ создать экспертную группу по ситуации с Навальным

Российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального. Об этом рассказал глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.

«Судьба Навального волнует многих, Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате — аналогичная организация, одна из старейших в мире, Врачебная палата Германии, для того чтобы вместе с ними создали экспертную группу», — сказал он.

Эта группа могла бы «посмотреть основную причину состояния Навального», отметил Рошаль.

«Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжёлого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то — давайте спокойно вместе соберёмся, представители, специалисты России, токсикологи и специалисты Германии. Обсудим, есть или нет», — добавил он.

Как отметил Рошаль, если окажется, что «действительно Навальный был отравлен», то в России было бы необходимо возбудить уголовное дело.

«Такие вещи просто проходить не должны, и мы надеемся на положительный ответ немецкой врачебной палаты. Мы им направили это письмо», — сказал он.

2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.

27 августа стало известно, что Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».

RT также направил запрос в Минюст и прокуратуру ФРГ, однако ответа пока не получил.