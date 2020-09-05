Российские врачи предложили коллегам из ФРГ создать экспертную группу по ситуации с Навальным
- РИА Новости
«Судьба Навального волнует многих, Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате — аналогичная организация, одна из старейших в мире, Врачебная палата Германии, для того чтобы вместе с ними создали экспертную группу», — сказал он.
Эта группа могла бы «посмотреть основную причину состояния Навального», отметил Рошаль.
«Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжёлого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то — давайте спокойно вместе соберёмся, представители, специалисты России, токсикологи и специалисты Германии. Обсудим, есть или нет», — добавил он.
Как отметил Рошаль, если окажется, что «действительно Навальный был отравлен», то в России было бы необходимо возбудить уголовное дело.
«Такие вещи просто проходить не должны, и мы надеемся на положительный ответ немецкой врачебной палаты. Мы им направили это письмо», — сказал он.
2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.
27 августа стало известно, что Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».
RT также направил запрос в Минюст и прокуратуру ФРГ, однако ответа пока не получил.