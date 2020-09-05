Российские врачи предложили коллегам из ФРГ создать экспертную группу по ситуации с Навальным

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RT
Российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального. Об этом рассказал глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.
Российские врачи предложили коллегам из ФРГ создать экспертную группу по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Судьба Навального волнует многих, Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате — аналогичная организация, одна из старейших в мире, Врачебная палата Германии, для того чтобы вместе с ними создали экспертную группу», — сказал он.

Эта группа могла бы «посмотреть основную причину состояния Навального», отметил Рошаль.

«Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжёлого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то — давайте спокойно вместе соберёмся, представители, специалисты России, токсикологи и специалисты Германии. Обсудим, есть или нет», — добавил он.

Как отметил Рошаль, если окажется, что «действительно Навальный был отравлен», то в России было бы необходимо возбудить уголовное дело.

«Такие вещи просто проходить не должны, и мы надеемся на положительный ответ немецкой врачебной палаты. Мы им направили это письмо», — сказал он.

2 сентября в ФРГ сообщили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.

27 августа стало известно, что Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».

RT также направил запрос в Минюст и прокуратуру ФРГ, однако ответа пока не получил.

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