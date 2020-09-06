В МИД ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.

По его словам, немецкая сторона ожидает от России действий в связи с произошедшим в «ближайшие дни».

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр добавил, что Германия возлагает большие надежды на правительство России в раскрытии всех обстоятельств произошедшего.

«Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами», — указал он.

Ранее правительство ФРГ передало запрос России по делу Навального прокуратуре Берлина.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.