В МИД ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild am Sonntag прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
В МИД ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным
  • Reuters
  • © Stefanie Loos/Pool

По его словам, немецкая сторона ожидает от России действий в связи с произошедшим в «ближайшие дни».

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр добавил, что Германия возлагает большие надежды на правительство России в раскрытии всех обстоятельств произошедшего.

«Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами», — указал он.

Ранее правительство ФРГ передало запрос России по делу Навального прокуратуре Берлина.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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