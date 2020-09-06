Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она сказала, комментируя заявления главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона в «ближайшие дни» ожидает от России действий в связи с ситуацией вокруг Навального.

«Это концепция просто не выдерживает никакой критики и действительно ставит вопросы относительно того, нет ли второго дна у этих заявлений представителей ФРГ по одной простой причине. Я хочу напомнить хронологию: 27 августа было направлено обращение Генпрокуратуры в адрес Берлина... с поставленными вопросами, и в общем мы ожидали, так как оно было передано оперативно, такой же оперативной реакции. Что мы видим: до сих пор ответа нет», — отметила она.

Оказалось, что только в пятницу, 4 сентября, обращение было передано в юридическую службу Берлина, добавила Захарова.

«Мало того, что оно было передано только в пятницу, оно не получило соответствующей оперативной, как требует того господин Маас, реакции со стороны этой службы», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель МИД обратила внимание и на то, что российские врачи также обратились к немецким коллегам с предложением целого ряда конкретных оперативных шагов для сотрудничества по вопросу Навального.

«Мы пытаемся, и делаем это неоднократно, призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы. Ведь если речь идёт о расследовании... всё-таки оно должно вестись в правовой плоскости, именно этим путём мы и идём», — сказала она.

Как ранее заявила Захарова, не отвечая на запрос Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным, Германия тормозит процесс расследования, к которому призывает.

По словам дипломата, пока нет уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру.