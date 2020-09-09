МИД России ответил на призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

Отсутствие информации от Германии не позволяет задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД России, комментируя демарш стран — участниц G7 по делу Навального.

Как отметили дипломаты, российская сторона настойчиво добивается от Берлина предоставления данных медицинского обследования Навального, в том числе о результатах биохимических исследований.

«Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, отсутствие такой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего.

«При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает», — добавили в ведомстве.

В МИД напомнили о предложении российских медиков наладить «плотный диалог с немецкими коллегами» для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального.

«К сожалению, германская сторона тормозит этот процесс», — говорится в заявлении.

Кроме того, как считают дипломаты, параллельно продолжаются безосновательные нападки на Россию.

«Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А. Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений», — заключили в МИД России.

Ранее главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали Россию прояснить, кто ответственен за ситуацию с Навальным, а также привлечь виновных к ответственности.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин «блефует» в ситуации с Навальным.

Она заявляла, что Москва ожидает от ФРГ предоставления всех имеющихся данных.