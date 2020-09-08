Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным

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Страны G7 призывают Россию прояснить, кто ответственен за ситуацию с Алексеем Навальным, и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД группы, распространённом Госдепартаментом.
Страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным
  • Reuters

«Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности», — указывается в тексте.

Как отмечается, ФРГ проинформировала партнёров о выводах немецких специалистов, что Навальный якобы подвергся воздействию вещества из группы «Новичок».

Как подчеркнули дипломаты, они решительно осуждают «подтверждённое отравление» и считают произошедшее «ударом по демократии и политическому плюрализму» в России.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Берлин «блефует», обслуживая «грязную политическую возню».

По её словам, российская сторона ожидает от Германии предоставления всех имеющихся данных, в том числе результатов лабораторных исследований бундесвера.

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