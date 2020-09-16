Минюст ФРГ получил новый запрос от России по Навальному

Минюст Германии подтвердил получение нового запроса о правовой помощи от Генпрокуратуры России по ситуации с Алексеем Навальным.

«Да, я могу это подтвердить», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По его словам, данный второй запрос сейчас рассматривается.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

Как указывали в ГП, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.

Там также отметили, что ответ на запрос, направленный 27 августа, пока не поступил.