Минюст ФРГ получил новый запрос от России по Навальному
- РИА Новости
«Да, я могу это подтвердить», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
По его словам, данный второй запрос сейчас рассматривается.
14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.
Как указывали в ГП, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.
Там также отметили, что ответ на запрос, направленный 27 августа, пока не поступил.