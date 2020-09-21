Генпрокуратура России запросила у ФРГ разрешение на опрос Навального

Генпрокуратура России в запросе, направленном 14 сентября в Минюст ФРГ, спрашивает о возможности провести опрос Алексея Навального, который находится в берлинской клинике «Шарите». RT ознакомился с текстом документа.

«Проинформировать об актуальном состоянии здоровья А.А. Навального и сообщить, представляется ли возможным его участие в следственных действиях. При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», — говорится в тексте.

В частности, ведомство хочет выяснить, когда и кем была запланирована командировка Навального в Новосибирск и Томск, кто покупал билеты, бронировал гостиницы, планировал маршрут поездки, а также состав рабочей группы.

Кроме того, российская сторона желает получить данные о лицах, сопровождавших Навального с момента вылета из Москвы до госпитализации в Омске, а также о том, какие продукты он употреблял и принимал ли какие-либо медикаменты или добавки к пище.

14 сентября Генеральная прокуратура России передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой по факту госпитализации Навального.

Как указывали в ГП, в нём содержится просьба предоставить дополнительные объяснения лечащих врачей, информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования.

Минюст Германии подтвердил получение запроса.