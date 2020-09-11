Источник сообщил подробности о покинувшей Россию спутнице Навального в Томске

Марина Певчих, одна из сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири и уклонившаяся, по заявлениям МВД, от общения с полицией, за последние десять лет совершила 64 перелёта между Лондоном и Москвой. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. Кроме того, RT выяснил, что её отец связан с научными исследованиями и разработками в области медицинских наук и нанотехнологий.

Ранее транспортное управление МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что одна женщина из числа тех шестерых, кто сопровождал Навального в поездке по Сибири, уклонилась 20 августа от «дачи объяснений».

Как отмечалось, речь идёт о Марине Певчих, «постоянно проживающей в Великобритании».

По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию. Её местонахождение устанавливается.

Как сообщили RT источники в силовых структурах, за последние десять лет Певчих совершила 64 перелёта между Лондоном и Москвой, а также десятки раз посещала Цюрих, Женеву, Франкфурт, Ганновер, Дрезден, Брюссель и Тегеран.

Как выяснил RT, отец спутницы Навального — 56-летний столичный бизнесмен Константин Певчих — связан с научными исследованиями и разработками в области медицинских наук и нанотехнологий.

Он является совладельцем ООО «Игла», которое занимается производством и распространением микроигл особой конструкции.

При участии Певчих, как говорит сайт проекта Skinport, разработана система, которая позволяет доставить лекарственные препараты и вакцины в организм, минуя кровеносное русло — напрямую через кожу.

Ранее в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу также сообщили, что готовят дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие российских следователей в следственных действиях в ФРГ по ситуации с Навальным.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.

2 сентября в правительстве Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».