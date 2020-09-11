Источник сообщил подробности о покинувшей Россию спутнице Навального в Томске
- РИА Новости
Ранее транспортное управление МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что одна женщина из числа тех шестерых, кто сопровождал Навального в поездке по Сибири, уклонилась 20 августа от «дачи объяснений».
Как отмечалось, речь идёт о Марине Певчих, «постоянно проживающей в Великобритании».
По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию. Её местонахождение устанавливается.
Как сообщили RT источники в силовых структурах, за последние десять лет Певчих совершила 64 перелёта между Лондоном и Москвой, а также десятки раз посещала Цюрих, Женеву, Франкфурт, Ганновер, Дрезден, Брюссель и Тегеран.
Как выяснил RT, отец спутницы Навального — 56-летний столичный бизнесмен Константин Певчих — связан с научными исследованиями и разработками в области медицинских наук и нанотехнологий.
Он является совладельцем ООО «Игла», которое занимается производством и распространением микроигл особой конструкции.
При участии Певчих, как говорит сайт проекта Skinport, разработана система, которая позволяет доставить лекарственные препараты и вакцины в организм, минуя кровеносное русло — напрямую через кожу.
Ранее в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу также сообщили, что готовят дополнительный запрос Германии с просьбой разрешить участие российских следователей в следственных действиях в ФРГ по ситуации с Навальным.
20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.
Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.
2 сентября в правительстве Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».