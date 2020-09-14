В ФРГ не ответили на вопрос о местонахождении покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

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Журналист RT Deutsch во время пресс-конференции правительства ФРГ задал вопрос о девушке, которая не дала показания по делу Алексея Навального и покинула Россию, направившись, по данным МВД, в Германию. В правительстве не стали комментировать эту информацию.
В ФРГ не ответили на вопрос о местонахождении покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
  • РИА Новости

11 сентября транспортное управление МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что одна женщина из числа тех шестерых, кто сопровождал Навального в поездке по Сибири, уклонилась 20 августа от «дачи объяснений».

По заявлению полиции, речь идёт о Марине Певчих, «постоянно проживающей в Великобритании». В СМИ её называют Марией Певчих.

По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию. Её местонахождение устанавливается.

В ходе пресс-конференции журналист RT спросил официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, известно ли кабмину ФРГ, где находится Певчих и как расценивается её отъезд.

«Я не могу ничего сказать вам по этому поводу», — сказал Зайберт.

Журналист задал уточняющий вопрос, имело ли место какое-либо особое разрешение, в силу коего Певчих въехала в Германию, отметив, что ФРГ должна дать оценку, поскольку «остальные пятеро дали опросить себя».

«Я не знаком с этим делом и высказываться по нему не буду», — ответил в свою очередь пресс-секретарь МВД.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу. 

2 сентября в правительстве Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные партнёры в ситуации с Навальным перешли рамки разумного. 

Министр отметил, что у России пока нет законных оснований заводить уголовное дело по данному инциденту и именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у ФРГ.

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