ФРГ и Франция предложат ЕС ввести санкции по ситуации с Навальным
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По его словам, Организация по запрещению химического оружия «подтвердила результаты», которые были обнаружены немецкой, шведской и французской лабораториями.
«Поэтому Германия и Франция разработали предложение с санкциями против определённых лиц, которые имели с этим (инцидентом) связь», — цитирует его ТАСС.
7 октября Франция и Германия сделали совместное заявление, в котором говорится, что они направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.
В МИД России, комментируя возможность введения ограничений из-за ситуации с Навальным, заявили, что санкции всегда приводят к ответным мерам.
Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что запросы российской стороны по ситуации вокруг Навального остаются без ответов. В министерстве отметили, что Германия должна выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.