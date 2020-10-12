ФРГ и Франция предложат ЕС ввести санкции по ситуации с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и Франция подготовили предложения по санкциям по ситуации с Алексеем Навальным. Эти предложения будут представлены коллегам по ЕС.

По его словам, Организация по запрещению химического оружия «подтвердила результаты», которые были обнаружены немецкой, шведской и французской лабораториями.

«Поэтому Германия и Франция разработали предложение с санкциями против определённых лиц, которые имели с этим (инцидентом) связь», — цитирует его ТАСС.

7 октября Франция и Германия сделали совместное заявление, в котором говорится, что они направят европейским партнёрам предложения о дополнительных санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

В МИД России, комментируя возможность введения ограничений из-за ситуации с Навальным, заявили, что санкции всегда приводят к ответным мерам.

Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что запросы российской стороны по ситуации вокруг Навального остаются без ответов. В министерстве отметили, что Германия должна выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также объясниться перед Россией в связи с ситуацией вокруг Навального.