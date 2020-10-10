«Новичок» — чисто западный бренд»: МИД России потребовал от ФРГ объяснений по ситуации с Навальным

МИД России выпустил заявление, в котором потребовал от Германии объяснений по делу Алексея Навального, указав, что Берлин всё ещё не ответил на запросы Москвы. В ведомстве подчеркнули, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем, а также напомнили, что структура и масс-спектр «Новичка» впервые были представлены в американской базе данных в 1998 году, а сведения о веществе поступили из исследовательского центра Пентагона. В министерстве призвали Германию выполнить свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В МИД России назвали «пропагандистской атакой» заявления Берлина по делу Алексея Навального, в частности обратив внимание на слова министра иностранных дел страны Хайко Мааса, сказанные им 7 октября в бундестаге.

Маас тогда заявил, что Запад ожидает от России разъяснений по ситуации с Навальным, и пообещал в противном случае ввести санкции против якобы ответственных лиц с российской стороны. Он также напомнил, что Россия направила Германии несколько запросов об оказании правовой помощи, на которые в ФРГ готовы были ответить, но в запросах якобы идёт речь «о личных данных Навального», в связи с чем именно пациент должен согласовать разрешение, передаёт ТАСС.

«Если господин министр счёл возможным использовать для трансляции своих озабоченностей не дипломатические каналы, а трибуну бундестага, для того чтобы избежать возможных в этой связи искажений с германской стороны, мы также ответим ему публично», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что всё имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем.

Процедура была завершена 27 сентября 2017 года, а 11 октября факт окончательного уничтожения химоружия в стране был сертифицирован генеральным директором технического секретариата ОЗХО.

Помимо этого, в МИД обратили внимание, что вещество «Новичок», которым, по мнению немецкой стороны, мог быть отравлен Навальный, впервые появилось в США и использовалось западными странами.

«Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе «Новичок», то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО», — пояснили в министерстве.

«С ними работали наряду с американцами не менее чем в 20 странах Запада. Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — подчеркнули в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также напомнило, что ни врачи омской больницы, ни медики берлинской клиники «Шарите» не нашли в анализах блогера следов отравления — их спустя неделю после инцидента якобы обнаружили военные ФРГ.

Помимо этого, МИД напомнил, что для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Навального необходимо подтверждение факта совершения против него преступления, для чего нужны результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, — именно их Берлин отказывается передать Москве.

«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать», — заключили в ведомстве.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров назвал абсурдными звучавшие в ЕС призывы расследовать инцидент с Навальным в ситуации, когда Москве отказываются передать какие-либо данные. Министр отметил, что предложение о совместной работе «было высокомерно проигнорировано» Германией.

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«Вместо этого мы слышим отговорки и совершенно абсурдные заявления о том, что Россия должна сама расследовать это преступление. Мы не можем расследовать дело, по которому у нас нет каких-либо фактов», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

Напомним, 6 октября эксперты ОЗХО заявили об обнаружении отравляющих веществ в образцах мочи и крови Алексея Навального. Результаты проверок, как утверждают в организации, показали в пробах биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Указанное вещество не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. В ОЗХО сообщили, что передали свой отчёт ФРГ.

В Евросоюзе заявили, что объединение выработает ответ по ситуации с Навальным с учётом доклада организации.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в очередной раз напомнила, что по делу Навального не представлено никаких доказательств и Москве предлагается «поверить на слово». По её словам, Запад не стремится разобраться в ситуации, а использует её как предлог для введения санкций против России.

«Санкции, ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному — к ответным мерам», — сказала Захарова.