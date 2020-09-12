«Принцип взаимности никто не отменял»: РФ заявила о готовности ответить на возможные санкции из-за ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна не оставит без ответа новые санкции Запада из-за ситуации с Алексеем Навальным в случае их введения. Министр указал, что принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Ранее в Кремле заявили, что Москва не приемлет санкционного языка и не видит причин для использования ограничительных мер. Между тем ранее в Европе не исключили, что инцидент с блогером приведёт к новым рестрикциям в отношении РФ.

Россия не оставит без ответа новые санкции Запада в случае их введения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на соответствующий вопрос, Лавров отметил, что принцип взаимности в международных делах никто не отменял.

«Принцип взаимности в международных делах никто не отменял. Посмотрим, какие будут новые санкции. Мы, конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», — цитирует министра ТАСС.

Ранее о перспективах введения санкций из-за ситуации с Навальным высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он усомнился в наличии оснований для подобного развития событий и указал, что Россия не намерена вести диалог посредством санкций.

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — сказал Песков в начале сентября.

Таким образом он ответил на вопрос, ожидают ли в Кремле санкций со стороны Германии или других европейских стран в связи с ситуацией с Навальным.

Напомним, что инцидент с Алексеем Навальным произошёл в августе 2020 года. 20 числа блогер вылетел из Томска в Москву. На борту самолёта ему стало плохо, и лайнер экстренно приземлился в Омске, после чего Навального, который находился без сознания, экстренно госпитализировали.

Спустя два дня, 22 августа, после того, как российские врачи смогли стабилизировать состояние блогера, его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», поскольку на этом настаивали родственники больного.

Впоследствии представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, ссылаясь на исследования, проведённые специалистами лаборатории Вооружённых сил Германии, заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». О ситуации также высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она выразила мнение, что Навальный стал «жертвой преступления».

Позднее глава немецкого МИД Хайко Маас не исключил введения санкций в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, в числе которых назвал и приостановку реализации проекта «Северный поток — 2».

Кроме того, о вероятности общеевропейских санкций высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«ЕС призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия, в том числе путём ограничительных мер», — говорилось в сообщении Борреля.

В свою очередь, российская сторона неоднократно призывала не политизировать ситуацию с Навальным. Так, в начале сентября замглавы МИД России Александр Грушко в ходе встречи с послом Евросоюза Маркусом Эдерером заявил о недопустимости голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии» в адрес Москвы.

«В связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Алексея Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии», — говорилось в комментарии МИД РФ.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя указал, что Германия требует расследовать инцидент с блогером, однако оснований для этой процедуры нет.

Он также подчеркнул, что Берлин не демонстрирует желания сотрудничать в этом вопросе. По словам дипломата, на данный момент российская сторона не получила никаких сведений, которые позволили бы соответствующим ведомствам провести собственное де-юре расследование.

Небензя назвал парадоксальной ситуацию, при которой от России требуют провести расследование, но отказываются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и медиками. Он также напомнил, что группа российских врачей предложила немецким коллегам обсудить доступные данные о здоровье Алексея Навального.

«Но опять же это было отвергнуто... Мы видим парадоксальную ситуацию... Как мы можем продвинуться, если немецкая сторона отказывается сотрудничать?» — сказал постпред России при ООН.

Он подчеркнул, что Москва крайне заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным.