ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального

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ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального
  • Reuters

«ЕС призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия, в том числе путём ограничительных мер», — цитирует заявление Борреля РИА Новости.

ЕС продолжит следить за ситуацией и обдумывать возможные последствия, говорится в сообщении.

«Европейский союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования», — добавил дипломат.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.

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