ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального
- Reuters
«ЕС призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия, в том числе путём ограничительных мер», — цитирует заявление Борреля РИА Новости.
ЕС продолжит следить за ситуацией и обдумывать возможные последствия, говорится в сообщении.
«Европейский союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования», — добавил дипломат.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.