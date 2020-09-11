«Вынесем на повестку все варианты»: в ФРГ не исключают приостановку «Северного потока — 2» из-за ситуации с Навальным

Глава МИД Германии Хайко Маас допустил приостановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия может «внести вклад» в отказ от неблагоприятного решения по газопроводу, приняв участие в расследовании инцидента. Ранее в российском МИД призвали не выдвигать ультиматумы, связанные с перспективами строительства магистрали. В Госдуме напомнили, что в завершении «Северного потока — 2» заинтересована прежде всего сама Германия.

Власти Германии рассматривают различные сценарии в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным, в том числе приостановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — сказал министр в эфире телеканала ZDF.

Вместе с тем Маас отметил, что Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято.

«Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — добавил министр.

Хайко Маас

© Stefanie Loos/Pool via REUTERS

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и протяжённостью более 1200 км. Магистраль проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Отметим, что ранее ряд немецких политиков высказывались на тему «Северного потока — 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Напомним, что 20 августа Навального экстренно госпитализировали на территории России, он находился без сознания. Родственники настаивали на его переводе в немецкую клинику «Шарите». Когда российские врачи сочли состояние пациента стабильным, его переправили в Германию.

Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Комментируя последствия инцидента для строительства «Северного потока — 2», глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью RT Deutsch заявил, что в проекте принимают участие множество европейских компаний. Он назвал призывы остановить строительство магистрали ошибкой.

«Я считаю это ошибкой. Потому что «Северный поток — 2» — это не проект Путина, а проект, в котором участвуют в том числе очень много европейских компаний и который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы», — сказал он.

Как подчеркнул парламентарий, поставить проект под вопрос в настоящее время — «это как нанести удар самим себе».

«А это совершенно точно не в интересах Германии и Европы», — добавил он.

В начале сентября вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики оценил возможность остановки проекта «Северный поток — 2».

«В свете имеющихся на текущий момент данных немедленное прекращение строительства было бы нецелесообразно», — заявил он RT.

По его словам, необходимо дождаться результатов развития ситуации с Алексеем Навальным.

Как отметил Кубики, если Москва не продемонстрирует готовность к проведению расследования, то нужно будет рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях.

На фоне новых высказываний о судьбе «Северного потока — 2» со стороны ФРГ в российском МИД накануне призвали не выдвигать ультиматумы, связанные с перспективами строительства магистрали.

«Я меньше всего хотел бы давать какие-либо прогнозы, я просто хочу подчеркнуть, что мы призываем подходить ко всем этим сюжетам предельно ответственно и не пытаться, особенно не пытаться нам, Российской Федерации, предъявлять какие-то ультиматумы: вы должны сделать то-то, а если вы не сделаете, то получите это», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он добавил, что Россия тоже может выдвигать ультиматумы, однако «ничего подобного в арсенале российской внешнеполитической службы» нет.

Комментируя высказывание Мааса о «Северном потоке — 2», член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указал на корректность действий Москвы в ситуации с Навальным.

«Я считаю, что Российская Федерация сделала со своей стороны всё возможное для того, чтобы принять полноценное участие в расследовании инцидента с Навальным как на территории Российской Федерации, так и на территории Германии. В соответствии с запросом Генеральной прокуратуры мы должны получить доступ ко всем материалам, имеющим значение в плане следствия по делу Навального», — сказал Морозов в беседе с RT.

Он указал на прозрачность позиции России и призвал немецких коллег не политизировать ситуацию. Вместе с тем депутат подчеркнул важность «Северного потока — 2» для самой Германии.

«Если Германия не захочет продолжать реализацию «Северного потока — 2», то это, очевидно, бьёт больше по её интересам, чем по нашим, поэтому мы готовы к сотрудничеству в любом формате и считаем, что инцидент с Навальным не должен служить основанием для того, чтобы предъявлять России претензии, а тем более санкции», — заключил парламентарий.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков обратил внимание на необходимость введения официальных санкций ЕС для остановки проекта.

«Отдельно Германия ввести санкции против «Северного потока — 2» не может, это должны делать на уровне Евросоюза, то есть единогласным решением всех членов Евросоюза. Учитывая довольно серьёзную поддержку лоббистскую, которая есть у проекта в Евросоюзе, шансов на то, что все абсолютно страны проголосуют за санкции, наверное, не так много», — предположил эксперт в беседе с RT.