МИД России призвал не выдвигать ультиматумы по «Северному потоку — 2»

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Россия призывает не выдвигать ультиматумы по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
МИД России призвал не выдвигать ультиматумы по «Северному потоку — 2»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я меньше всего хотел бы давать какие-либо прогнозы, я просто хочу подчеркнуть, что мы призываем подходить ко всем этим сюжетам предельно ответственно и не пытаться, особенно не пытаться нам, Российской Федерации, предъявлять какие-то ультиматумы: вы должны сделать то-то, а если вы не сделаете, то получите это», — цитирует Интерфакс дипломата.

Таким образом он ответил на вопрос о том, видит ли российская сторона риски остановки проекта.

Как отметил Рябков, Россия тоже может выдвигать ультиматумы, однако «ничего подобного в арсенале российской внешнеполитической службы» нет.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту «Северный поток — 2».

В Кремле отмечали, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.

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