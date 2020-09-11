В Германии не исключают приостановки «Северного потока — 2»

Власти Германии рассматривают все варианты в качестве реакции на ситуацию с Алексеем Навальным, в том числе приостановку реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что решение по проекту будет зависеть от России.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — сказал министр в эфире телеканала ZDF.

По его словам, Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято.

«Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — добавил министр.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал ошибкой призывы остановить проект.

6 сентября Маас заявлял о важности продолжения реализации «Северного потока — 2».

Министерство иностранных дел России призвало не выдвигать ультиматумы по вопросу реализации проекта.