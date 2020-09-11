В Германии не исключают приостановки «Северного потока — 2»
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- AFP
«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение», — сказал министр в эфире телеканала ZDF.
По его словам, Россия может принять участие в расследовании инцидента с Навальным и тем самым «внести вклад» в то, чтобы решение о приостановке строительства «Северного потока — 2» не было принято.
«Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил», — добавил министр.
Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал ошибкой призывы остановить проект.
6 сентября Маас заявлял о важности продолжения реализации «Северного потока — 2».
Министерство иностранных дел России призвало не выдвигать ультиматумы по вопросу реализации проекта.