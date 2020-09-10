В Германии призывы остановить «Северный поток — 2» назвали ошибкой
- © Tobias SCHWARZ
- AFP
«Я считаю это ошибкой. Потому что «Северный поток — 2» — это не проект Путина, а проект, в котором участвуют в том числе очень много европейских компаний и который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы», — сказал он.
Как подчеркнул парламентарий, поставить проект под вопрос в настоящее время — «это как нанести удар самим себе».
«А это совершенно точно не в интересах Германии и Европы», — добавил он.
Таким образом он ответил на вопрос о призывах остановить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить «Северный поток — 2». Остановить реализацию проекта также призвал американский сенатор Том Коттон.
Как заявили в Госдепе, Германии пора пересмотреть своё отношение к «Северному потоку — 2».
В МИД России призвали не выдвигать ультиматумы по вопросу реализации проекта газопровода.