В Германии призывы остановить «Северный поток — 2» назвали ошибкой

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В «Северном потоке — 2» принимают участие много европейских компаний, он не является «проектом Путина», а призывы остановить его реализацию являются ошибкой. Об этом в интервью RT Deutsch заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
В Германии призывы остановить «Северный поток — 2» назвали ошибкой
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Я считаю это ошибкой. Потому что «Северный поток — 2» — это не проект Путина, а проект, в котором участвуют в том числе очень много европейских компаний и который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы», — сказал он.

Как подчеркнул парламентарий, поставить проект под вопрос в настоящее время — «это как нанести удар самим себе».

«А это совершенно точно не в интересах Германии и Европы», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос о призывах остановить «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. 

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

После этого немецкая оппозиционная партия «Зелёные» призвала правительство остановить «Северный поток — 2». Остановить реализацию проекта также призвал американский сенатор Том Коттон. 

Как заявили в Госдепе, Германии пора пересмотреть своё отношение к «Северному потоку — 2».

В МИД России призвали не выдвигать ультиматумы по вопросу реализации проекта газопровода.

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