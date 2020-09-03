Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Навальным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Песков прокомментировал возможность санкций из-за ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — сказал Песков.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле санкций со стороны Германии или других европейских стран в связи с ситуацией с Навальным.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции назвала Навального жертвой отравления.

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.

В МИД Украины, комментируя заявление Германии о веществе из группы «Новичок» у Навального, заявили, что международному сообществу необходимо надлежащим образом отреагировать на данную ситуацию.

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