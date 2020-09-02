Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным
- Reuters
«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом», — говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на произошедшее.
«Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — добавили украинские дипломаты.
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции назвала Навального жертвой отравления.
Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.
Как отмечали в Кремле, отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.