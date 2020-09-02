Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным

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Международному сообществу необходимо надлежащим образом отреагировать на ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в МИД Украины, комментируя заявление Германии о веществе из группы «Новичок» у Навального.
Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным
  • Reuters

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на произошедшее.

«Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — добавили украинские дипломаты.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции назвала Навального жертвой отравления.

Российское посольство призвало партнёров избегать политизации инцидента.

Как отмечали в Кремле, отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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