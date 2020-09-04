МИД указал послу ЕС на недопустимость политизации ситуации с Навальным

Замглавы МИД России Александр Грушко в ходе встрече с послом Евросоюза Маркусом Эдерером заявил о недопустимости голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии» в адрес Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Алексея Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии», — говорится в комментарии.

Москва призывает задействовать российско-германские правовые механизмы на основе запроса Генпрокуратуры России для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что правительство Германии передало запрос России по делу Навального прокуратуре Берлина.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

Боррель заявил, что ЕС оставляет за собой право на принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального.

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.