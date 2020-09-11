В МИД России прокомментировали американские санкции
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«Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении», — цитирует РИА Новости Захарову.
10 сентября стало известно, что Соединённые Штаты ввели санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы.