В МИД России прокомментировали американские санкции

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введённые США санкции.
В МИД России прокомментировали американские санкции
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении», — цитирует РИА Новости Захарову.

10 сентября стало известно, что Соединённые Штаты ввели санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы.

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