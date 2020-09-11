В МИД России прокомментировали американские санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введённые США санкции.

«Нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении», — цитирует РИА Новости Захарову.

10 сентября стало известно, что Соединённые Штаты ввели санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы.