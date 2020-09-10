США ввели санкции против троих россиян из-за «вмешательства» в выборы

Соединённые Штаты ввели санкции против троих россиян и одного украинца в связи с приписываемым «вмешательством» в американские выборы. Об этом сообщатся на сайте Минфина США.

Так, в санкционном списке значатся граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц, а также украинец Андрей Деркач.

Ранее американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые якобы «вмешиваются» в избирательный процесс и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.