США ввели санкции против троих россиян из-за «вмешательства» в выборы
- Reuters
Так, в санкционном списке значатся граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц, а также украинец Андрей Деркач.
Ранее американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые якобы «вмешиваются» в избирательный процесс и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.