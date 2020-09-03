Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.

Об этом сообщает АFP.

Как уточняется, 11 сенаторов попросили Мнучина «немедленно» ввести санкции против ряда россиян. Конгрессмены ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

«Администрации давно пора послать прямое сообщение президенту Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — говорится в письме сенаторов.

В августе комитет сената США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором говорится, что российский лидер Владимир Путин «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.

Как заявляли в Кремле, Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.