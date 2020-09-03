Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян

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Американские сенаторы-демократы обратились к министру финансов США Стивену Мнучину с призывом ввести санкции против российских организаций и физлиц, которые «вмешиваются в выборы» и стремятся навредить кампании кандидата на пост президента Джо Байдена.
Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
  • Reuters

Об этом сообщает АFP.

Как уточняется, 11 сенаторов попросили Мнучина «немедленно» ввести санкции против ряда россиян. Конгрессмены ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.

«Администрации давно пора послать прямое сообщение президенту Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — говорится в письме сенаторов.

В августе комитет сената США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором говорится, что российский лидер Владимир Путин «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.

Как заявляли в Кремле, Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

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