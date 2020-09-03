Сенаторы США попросили Минфин ввести санкции против ряда россиян
- Reuters
Об этом сообщает АFP.
Как уточняется, 11 сенаторов попросили Мнучина «немедленно» ввести санкции против ряда россиян. Конгрессмены ссылаются на касающиеся России выводы директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины.
«Администрации давно пора послать прямое сообщение президенту Путину: США немедленно и решительно отреагируют на продолжающееся вмешательство в выборы», — говорится в письме сенаторов.
В августе комитет сената США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором говорится, что российский лидер Владимир Путин «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
Как заявляли в Кремле, Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.