В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов

Короткая ссылка
Комитет сената США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором говорится, что российский лидер Владимир Путин «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
В сенате США заявили об «указании» Путина взломать серверы демократов
  • © РИА Новости / Подоровская Наталья

«Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учётные записи, связанные с Демократической партией», — приводит РИА Новости текст документа.

В нём утверждается, что президент якобы дал поручение «обеспечить утечку информации», которая нанесла бы «ущерб Хиллари Клинтон и её предвыборному штабу».

Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

Как подчёркивали в российском МИД, в опубликованном докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера нет ни одного доказательства «вмешательства» Москвы в выборы 2016 года.

Путин также отмечал, что Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединённых Штатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить