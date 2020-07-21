Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.
Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран
  • РИА Новости

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — цитирует РИА Новости Пескова. 

Так он ответил на вопрос об отношении к британскому докладу о «вмешательстве».

16 июля британские власти заявили, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить