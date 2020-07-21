Песков: Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

«Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира — ни США, ни Великобритании, ни других стран. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела», — цитирует РИА Новости Пескова.

Так он ответил на вопрос об отношении к британскому докладу о «вмешательстве».

16 июля британские власти заявили, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года в Великобритании.