Путин прокомментировал доклад Мюллера фразой «Гора родила мышь»

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Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога» прокомментировал итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера.
Путин прокомментировал доклад Мюллера фразой «Гора родила мышь»
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«Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдёт, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединённых Штатах», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никакого сговора между американским президентом Дональдом Трампом и Россией, «который господин Мюллер искал», не было.

«Мы не были знакомы с господином Трампом. Да, он приезжал в Москву, но как бизнесмен. Откровенно говоря, это не было событием для нас. Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию… То, что она (комиссия. — RT) закончит так, как «гора родила мышь», что называется, — это было для нас понятным заранее. Я всё время вам об этом говорил», — указал Путин.

При этом, по его словам, ситуация в Соединённых Штатах «легче не стала».

«Какие-то новые поводы ищут для атак на президента Трампа… Это какой-то элемент кризиса в самой политической системе в США… Те группы, которые атакуют законно избранного президента, — ведь что это такое? Они не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты», — добавил он.

В конце марта американский Минюст передал конгрессу резюме по докладу Мюллера. В нём отмечалось отсутствие доказательств «сговора» Трампа с Россией.

Сам президент США назвал такие выводы своим полным оправданием.

При этом 4 апреля резолюция об обнародовании доклада Мюллера была заблокирована в пятый раз

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