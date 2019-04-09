Путин прокомментировал доклад Мюллера фразой «Гора родила мышь»

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Арктика — территория диалога» прокомментировал итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

«Мы изначально говорили, что вот эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдёт, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединённых Штатах», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что никакого сговора между американским президентом Дональдом Трампом и Россией, «который господин Мюллер искал», не было.

«Мы не были знакомы с господином Трампом. Да, он приезжал в Москву, но как бизнесмен. Откровенно говоря, это не было событием для нас. Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию… То, что она (комиссия. — RT) закончит так, как «гора родила мышь», что называется, — это было для нас понятным заранее. Я всё время вам об этом говорил», — указал Путин.

При этом, по его словам, ситуация в Соединённых Штатах «легче не стала».

«Какие-то новые поводы ищут для атак на президента Трампа… Это какой-то элемент кризиса в самой политической системе в США… Те группы, которые атакуют законно избранного президента, — ведь что это такое? Они не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты», — добавил он.

В конце марта американский Минюст передал конгрессу резюме по докладу Мюллера. В нём отмечалось отсутствие доказательств «сговора» Трампа с Россией.

Сам президент США назвал такие выводы своим полным оправданием.

При этом 4 апреля резолюция об обнародовании доклада Мюллера была заблокирована в пятый раз.