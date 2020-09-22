«Многие улики были увезены»: в Кремле заявили о сложностях в расследовании ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на сложности в расследовании ситуации с Алексеем Навальным из-за того, что сопровождающие блогера лица увезли с собой многие улики. По словам Пескова, речь идёт о важных предметах, наличие которых требуется для работы проверяющих органов. Кроме того, следственные действия затруднены за счёт проблем с получением данных от немецкой стороны, указали в Кремле. Наряду с этим глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что ведомство зафиксировало высокую активность некоторых стран Запада «по раскручиванию так называемого дела Навального».

В расследовании ситуации с Алексеем Навальным есть определённые сложности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы видите, что они испытывают определённые проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: это сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков.

Он напомнил, что ранее звучали заявления о том, что сопровождающие лица увезли большое количество доказательств и улик.

«Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Явно то, в чём испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями», — добавил Песков.

Напомним, что ранее в Instagram-аккаунте Алексея Навального было опубликовано видео с комментарием, где рассказывается о передаче немецким врачам всех вещей, найденных в номере отеля Xander в Томске, где проживал блогер.

Песков добавил, что есть проблемы в получении информации «от наших визави, прежде всего из ФРГ».

«Поэтому есть определённые проблемы с получением данных. Они, безусловно, затрудняют все следственные действия», — сказал Песков.

20 августа Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего Навального передали медикам. Позднее родственники блогера потребовали перевезти его в Германию. С 22 августа Навальный находится в берлинской клинике «Шарите».

Впоследствии власти Германии сообщили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». При этом лечившие блогера российские врачи неоднократно указывали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

В сентябре Навальный вышел из комы и сделал несколько заявлений, в одном из которых потребовал вернуть его личные вещи, которые были при нём в момент госпитализации в Омске. В Кремле прокомментировали высказывание блогера.

«Вы знаете, при всём уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», — указал Песков.

Днём ранее в омском Минздраве сообщили, что у медиков из Омска нет одежды проходящего лечение в Германии Алексея Навального. Отмечается, что одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске.

Ситуация вокруг «Северного потока — 2»

Как сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, российская разведка фиксирует, что одной из главных мишеней кампании западных стран по ситуации с Алексеем Навальным является «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год и протяжённостью более 1200 км. Магистраль проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

В начале сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас допустил, что приостановка реализации проекта «Северный поток — 2» может быть одним из вариантов реакции на ситуацию с Алексеем Навальным. Наряду с этим ряд немецких политиков высказались против каких-либо решений, ставящих под вопрос перспективу завершения газовой магистрали.

Нарышкин рассказал, что СВР зафиксировала высокую активность некоторых стран Запада «по раскручиванию так называемого дела Навального». По его словам, одной из главных «мишеней этой кампании» является «Северный поток — 2».

«Усилия по блокированию данного маршрута под видом «наказания России за Навального» представляют собой типичный пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Кроме того, глава СВР указал, что большинство европейцев не осознают масштаб ущерба, который может принести остановка проекта.

«Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6% ВВП», — полагает Нарышкин.

Отметим, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

В этой связи Нарышкин указал, что США крайне важно добиться закрытия этого проекта, ставящего под вопрос планы Белого дома увеличить поставки американского сжиженного природного газа в Европу.

«Думается, что в Евросоюзе не будут действовать в отношении «Северного потока — 2» по принципу «назло бабушке отморожу уши». Тем более что зиму обещают холодную, и газа потребуется много», — сказал Нарышкин.