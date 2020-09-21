Помпео заявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»

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США работают над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью Bild сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.
Помпео заявил о создании коалиции против «Северного потока — 2»
  • Reuters

Как отметил Помпео, США видят в проекте «риск для Европы», поскольку она становится зависима от газа, поступающего из России. Кроме того, по его словам, «Северный поток — 2» угрожает Украине.

«Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет завершён. Мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого не произошло», — сказал он.

Он выразил надежду, что Берлин придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Алексеем Навальным, или «из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа».

Ранее премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг заявила о готовности «Северного потока — 2» на 97%.

Как заявлял депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах, «Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и сделает ФРГ более независимой от влияния США

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