В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%

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Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг оценила степень готовности газопровода «Северный поток — 2», передаёт РИА Новости.
В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%
  • Reuters

«Это крупный инфраструктурный проект, он завершён на 97%», — сказала она на слушаниях в бундестаге.

Политик указала на угрозы, которые поступают из Вашингтона руководству и сотрудникам немецкого порта Мукран. 

«Они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален», — сказала Шлезвиг.

Ранее бургомистр города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch ответил на угрозы санкций США из-за СП-2.

Он отметил, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы. По его словам, подобные проекты играют важную роль в развитии маленького портового города.

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