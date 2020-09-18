В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%
- Reuters
«Это крупный инфраструктурный проект, он завершён на 97%», — сказала она на слушаниях в бундестаге.
Политик указала на угрозы, которые поступают из Вашингтона руководству и сотрудникам немецкого порта Мукран.
«Они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален», — сказала Шлезвиг.
Ранее бургомистр города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch ответил на угрозы санкций США из-за СП-2.
Он отметил, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы. По его словам, подобные проекты играют важную роль в развитии маленького портового города.