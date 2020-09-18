В Германии заявили о готовности «Северного потока — 2» на 97%

Премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Швезиг оценила степень готовности газопровода «Северный поток — 2», передаёт РИА Новости.

«Это крупный инфраструктурный проект, он завершён на 97%», — сказала она на слушаниях в бундестаге.

Политик указала на угрозы, которые поступают из Вашингтона руководству и сотрудникам немецкого порта Мукран.

«Они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален», — сказала Шлезвиг.

Ранее бургомистр города Засниц Франк Крахт в интервью RT Deutsch ответил на угрозы санкций США из-за СП-2.

Он отметил, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы. По его словам, подобные проекты играют важную роль в развитии маленького портового города.